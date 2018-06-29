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Во время купания в водоеме в Рязанской области погибли бабушка с внучкой
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Во время купания в водоеме в Рязанской области погибли бабушка с внучкой 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 29 июня водолазы извлекли из пруда у деревни Горохово Пронского района тела 54-летней женщины и ее пятилетней внучки.
Как сообщили RZN.AIF.RU в Следственном комитете, в деревне Горохово практически никто не проживает, только дачник. Накануне в деревню приехали 54-летняя женщина со своей 92-летней матерью и внучкой.
28 июня бабушка и внучка ушли гулять и не вернулись. Когда в деревню приехали другие родственники и спросили у пожилой женщины, где ребенок, та сказала, что еще вчера они с бабушкой ушли гулять.
В тот же день на берегу водоема нашли вещи пропавших людей, а на следующий — тела погибших.
Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупов. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства произошедшего.
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