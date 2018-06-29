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День семьи, любви и верности отпразднуют в библиотеке на Паршина
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День семьи, любви и верности отпразднуют в библиотеке на Паршина 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В библиотеке на улице Паршина пройдет мероприятие «Желаем вам быть настоящей семьей», посвященное Дню семьи, любви и верности.
— Участников ждет мультимедийная игра об истории и традициях праздника, о семейных ценностях и, конечно, о житии и почитании муромских святых Петра и Февронии. Для юных гостей праздника подготовлена викторина в стихах о взаимоотношениях разных поколений семьи, а взрослых ждет приятная встреча с любимыми песнями и фильмами, посвященными семейному очагу. Также мы поговорим о других семейных праздниках, которые отмечают в разных уголках планеты, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Мероприятие состоится 8 июля, начало в 13.00, вход свободный. Адрес библиотеки № 240: ул. Паршина, д. 33. (мо)
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