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Семейный турслет прошел на Душинской
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Семейный турслет прошел на Душинской 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
На площадке на Душинской улице 26 июня прошел 3-ий этап районных соревнований спортивных семей «Туристский слет», проводимый в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады семейных команд «Всей семьей за здоровьем!». Об этом рассказала методист ГБУ «Лефортово» Елена Шуктаева.
— Целью туристического слёта было укрепление семьи и семейных ценностей, материнства и ответственного отцовства, улучшение культуры семейных отношений и взаимопонимания между родителями и детьми, воспитание культуры поведения на природе и навыков экологического общения с окружающей средой, — отметила Шуктаева.
На мероприятии участники продемонстрировали не только свою физическую силу и выносливость, но и творческий подход к делу, выдумку, артистичность и знания в сфере экологии.
(ап)
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