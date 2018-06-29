Семейный турслет прошел на Душинской

На площадке на Душинской улице 26 июня прошел 3-ий этап районных соревнований спортивных семей «Туристский слет», проводимый в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады семейных команд «Всей семьей за здоровьем!». Об этом рассказала методист ГБУ «Лефортово» Елена Шуктаева.

— Целью туристического слёта было укрепление семьи и семейных ценностей, материнства и ответственного отцовства, улучшение культуры семейных отношений и взаимопонимания между родителями и детьми, воспитание культуры поведения на природе и навыков экологического общения с окружающей средой, — отметила Шуктаева.

На мероприятии участники продемонстрировали не только свою физическую силу и выносливость, но и творческий подход к делу, выдумку, артистичность и знания в сфере экологии.

(ап)