Спортивные объекты Югры загружены только на 70%

Сейчас мы стараемся популяризировать спорт и физкультуру — проводим соревнования различного уровня на территории Югры . На данный момент спортивные объекты региона загружены на 70%, таким образом, у нас есть резерв для повышения эффективности их использования.

Об этом заявил директор окружного департамента спорта и физической культуры Игорь Губкин на заседании регионального правительства.

На нем чиновники внесли изменения в государственную программу Югры о развитии физической культуры и спорта на 2018-2025 годы и на период до 2030 года.

Согласно изменениям, до 2024 года в регулярные занятия спортом предстоит вовлечь 55% населения округа, передает ugra-news.ru Игорь Губкин добавил, что сейчас спортом занимается 34% югорчан. Он также сообщил о том, что ведомство намерено проработать вопрос с департаментом образования, он касается использования школьных спортивных залов для занятий жителей.