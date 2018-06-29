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Спортивные объекты Югры загружены только на 70%
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Спортивные объекты Югры загружены только на 70% 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Сейчас мы стараемся популяризировать спорт и физкультуру — проводим соревнования различного уровня на территории Югры. На данный момент спортивные объекты региона загружены на 70%, таким образом, у нас есть резерв для повышения эффективности их использования.
Об этом заявил директор окружного департамента спорта и физической культуры Игорь Губкин на заседании регионального правительства.
На нем чиновники внесли изменения в государственную программу Югры о развитии физической культуры и спорта на 2018-2025 годы и на период до 2030 года.
Согласно изменениям, до 2024 года в регулярные занятия спортом предстоит вовлечь 55% населения округа, передает ugra-news.ru  Игорь Губкин добавил, что сейчас спортом занимается 34% югорчан. Он также сообщил о том, что ведомство намерено проработать вопрос с департаментом образования, он касается использования школьных спортивных залов для занятий жителей.
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