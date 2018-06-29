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В библиотеке Восточного Дегунина состоится концерт в честь дня памяти святых Петра и Февронии
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В библиотеке Восточного Дегунина состоится концерт в честь дня памяти святых Петра и Февронии 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В четверг, 6 июля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина будет организована праздничная программа, приуроченная ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Гурина.
— Ребята из центра социальной помощи семье и детям представят увлекательную программу к этому замечательному празднику, — поделилась Гурина. — Дети будут читать стихи, петь песни и показывать интересные сценки.
Посетителей будут ждать к 14.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. (мю)
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