В библиотеке Восточного Дегунина состоится концерт в честь дня памяти святых Петра и Февронии

В четверг, 6 июля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина будет организована праздничная программа, приуроченная ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Гурина.

— Ребята из центра социальной помощи семье и детям представят увлекательную программу к этому замечательному празднику, — поделилась Гурина. — Дети будут читать стихи, петь песни и показывать интересные сценки.

Посетителей будут ждать к 14.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. (мю)