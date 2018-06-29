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В библиотеке на Краснодарской появились сказки на английском языке
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В библиотеке на Краснодарской появились сказки на английском языке 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Книга «Английские сказки. Читаем вместе с мамой» появились в библиотеке № 130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино.
Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Петелина.
— В книгу вошли адаптированные тексты традиционных английских сказок для детей. На каждой странице дан словарь, в который включены все слова, вызывающие трудности. В словах, состоящих из двух и более слогов, даны ударения. Книга подойдет как для чтения с родителями, так и для самостоятельного чтения, — пояснила Марина Петелина.
Напомним, что библиотека № 130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)
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