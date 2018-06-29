В библиотеке на Краснодарской появились сказки на английском языке

Книга «Английские сказки. Читаем вместе с мамой» появились в библиотеке № 130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино.

Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Петелина.

— В книгу вошли адаптированные тексты традиционных английских сказок для детей. На каждой странице дан словарь, в который включены все слова, вызывающие трудности. В словах, состоящих из двух и более слогов, даны ударения. Книга подойдет как для чтения с родителями, так и для самостоятельного чтения, — пояснила Марина Петелина.

Напомним, что библиотека № 130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)