В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялась встреча с детской писательницей Майей Лазаренской

Литературный вечер с детской писательницей Майей Лазаренской в рамках проекта «Встречи с писателем» прошел в библиотеке № 104, которая находится в Рязанском районе.

Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Майя Лазаренская не только пишет рассказы для детей и подростков, но и «оживляет» героев своих книг: шьет игрушки, снимает с ними сказки, показывает фокусы. Книги писательницы доступны в нашей библиотеке, — отметила Анастасия Лунева.

Напомним, что детская библиотека № 104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)