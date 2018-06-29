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В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялась встреча с детской писательницей Майей Лазаренской
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялась встреча с детской писательницей Майей Лазаренской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Литературный вечер с детской писательницей Майей Лазаренской в рамках проекта «Встречи с писателем» прошел в библиотеке № 104, которая находится в Рязанском районе.
Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Майя Лазаренская не только пишет рассказы для детей и подростков, но и «оживляет» героев своих книг: шьет игрушки, снимает с ними сказки, показывает фокусы. Книги писательницы доступны в нашей библиотеке, — отметила Анастасия Лунева.
Напомним, что детская библиотека № 104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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