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Поморье преобразят для туристов
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Поморье преобразят для туристов 

360tv.ru 1 час назад
Крупный проект развития туристической инфраструктуры реализуют в Архангельской области. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В рамках проекта в регионе построят новые дороги, гостиничный комплекс, рестораны, кафе, спорткомплекс для единоборств, детский развлекательный центр и сервисный центр для проката снаряжения.
Кроме того, в селе Березник Устьянского района появятся аквапарк, Дворец культуры, комбинат общественного питания, пекарня, прачечная и химчистка. А в Вельске построят ледовый дворец.
Проект предварительно одобрен для получения федерального финансирования с 2019 года.
В России разрабатывают возможность возмещения иностранным туристам части средств, потраченных на путешествие в РФ. Соответствующее распоряжение озвучил премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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