Поморье преобразят для туристов

Крупный проект развития туристической инфраструктуры реализуют в Архангельской области . Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В рамках проекта в регионе построят новые дороги, гостиничный комплекс, рестораны, кафе, спорткомплекс для единоборств, детский развлекательный центр и сервисный центр для проката снаряжения.

Кроме того, в селе Березник Устьянского района появятся аквапарк, Дворец культуры, комбинат общественного питания, пекарня, прачечная и химчистка. А в Вельске построят ледовый дворец.

Проект предварительно одобрен для получения федерального финансирования с 2019 года.