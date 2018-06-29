Поморье преобразят для туристов 

Крупный проект развития туристической инфраструктуры реализуют в Архангельской области. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В рамках проекта в регионе построят новые дороги, гостиничный комплекс, рестораны, кафе, спорткомплекс для единоборств, детский развлекательный центр и сервисный центр для проката снаряжения.
Кроме того, в селе Березник Устьянского района появятся аквапарк, Дворец культуры, комбинат общественного питания, пекарня, прачечная и химчистка. А в Вельске построят ледовый дворец.
Проект предварительно одобрен для получения федерального финансирования с 2019 года.
В России разрабатывают возможность возмещения иностранным туристам части средств, потраченных на путешествие в РФ. Соответствующее распоряжение озвучил премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.