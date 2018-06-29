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Библиотека имени Агнии Барто попала в «Точку роста»
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Библиотека имени Агнии Барто попала в «Точку роста» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
И это большой сюрприз для читателей Академического района. Итак, библиотека вошла в столичную программу «Точки роста» и преобразилась в соответствии с концептом «Квартира Агнии». Об этом сообщается на станице библиотеки в социальной сети.
В читальне появился новый-старый интерьер московской квартиры прошлого века, галерея иллюстраций из книги «История старой квартиры», а еще произошло объединение абонемента — «младший» переехал в помещение «старшего».
Проект «Точки роста» предполагает модернизацию московских библиотек, создание на их базе современных тематических культурных центров, привлекательных для взрослой и детской аудитории. На сегодняшний день уже более 30 московских читален получили новый импульс развития в рамках проекта «точки роста». И если в других, уже открытых «точках роста», требовалось найти какую-то ниточку, какое-то колёсико для запуска механизма модернизации, то в нашей библиотеке в этом не было необходимости. Еще у древних римлян существовало понятие «genius loci» — «гений места» — некий духовный капитал, определяющий идентичность и атмосферу того или иного пространства. И вот таким «гением места» для стен библиотеки на протяжении уже очень многих лет является Агния Львовна Барто — замечательная детская поэтесса, писательница, общественный деятель — человек многосторонних талантов, интересов и сфер деятельности, на творчестве которого воспитывались и продолжают воспитываться поколения российских детей.
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