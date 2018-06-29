Ростуризм прокомментировал идею компенсировать часть стоимости путевки в РФ

Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с Российским экспортным центром проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки для стимулирования въездного туризма в РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Я считаю очень важным, значимым и своевременным это поручение председателя правительства. Все страны, которые активно развивают туризм и являются лидерами с точки зрения въездного туризма, используют меры стимулирования въездных потоков. То, что было поручено Медведевым, очень важно с точки зрения увеличения въездных турпотоков в РФ", — сказал Сафонов.

Он напомнил, что пожелания о создании условия для увеличения притока иностранных туристов в нашу страну звучали уже неоднократно.

"Мы не раз говорили об этом и в качестве примера приводили субсидирование туристической перевозки разными государствами, которое приводит к уменьшению стоимости путевок. Кроме того существуют субсидирование рекламной деятельности, продвижение конкретных туристических направлений и другие меры поддержки. Я считаю это важным, знаковым и своевременным поручением", — резюмировал Сафонов.