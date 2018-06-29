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Правительство РФ перенесло срок индексации тарифа системы «Платон» на 1 июля 2019 г.
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Правительство РФ перенесло срок индексации тарифа системы «Платон» на 1 июля 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами. Об этом сообщил сайт правительства.
«Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, переносится с 1 июля 2018 г. на 1 июля 2019 г.», — говорится в сообщении.
Документ подготовлен Минтрансом России.
Система «Платон» введена с 15 ноября 2015 г. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.
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