Правительство РФ перенесло срок индексации тарифа системы «Платон» на 1 июля 2019 г.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами. Об этом сообщил сайт правительства.

«Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, переносится с 1 июля 2018 г. на 1 июля 2019 г.», — говорится в сообщении.

Система «Платон» введена с 15 ноября 2015 г. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.