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Медведев отложил на год начало индексации тарифа «Платон»
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Медведев отложил на год начало индексации тарифа «Платон» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе начала ежегодной индексации тарифа системы «Платон» Об этом сообщает пресс-служба правительства. Индексация начнет действовать с 1 июля 2019 года, а не с 1 июля 2018 года, как предполагалось ранее.
«Постановление от 28 июня 2018 года переносит срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн», отмечается в документе.
Проект документа был внесен Минтрансом России. Взимание платы системы «Платон» установлено постановлением правительства от 14 июня 2013 года.
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