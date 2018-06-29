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Медведев поручил проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки для иностранных туристов
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Медведев поручил проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки для иностранных туристов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: TourDom
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) проработать вопрос стимулирования въездного туризма за счет компенсации части стоимости турпутевки, следует из сообщения правительства.
Федеральным органам исполнительной власти совместно с РЭЦ поручено при подготовке национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проработать вопрос финансового обеспечения по «стимулированию въездного туристического потока из целевых стран за счёт компенсации части стоимости туристической путёвки, а также поддержке сертификации и адаптации услуг».
Поручение дано по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 18 июня 2018 года.
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