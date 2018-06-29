Показ мод в Торонто

Торонто, 29 июня / Синьхуа / — На днях в рамках проходящего в канадском городе Торонто мероприятия под названием «Месяц истории коренных народов» состоялся показ мод.

Торонто, 29 июня /Синьхуа/ — На днях в рамках проходящего в канадском городе Торонто мероприятия под названием «Месяц истории коренных народов» состоялся показ мод.

Торонто, 29 июня /Синьхуа/ — На днях в рамках проходящего в канадском городе Торонто мероприятия под названием «Месяц истории коренных народов» состоялся показ мод.

Торонто, 29 июня /Синьхуа/ — На днях в рамках проходящего в канадском городе Торонто мероприятия под названием «Месяц истории коренных народов» состоялся показ мод.

Торонто, 29 июня /Синьхуа/ — На днях в рамках проходящего в канадском городе Торонто мероприятия под названием «Месяц истории коренных народов» состоялся показ мод.