Ещё
Д. Медведев утвердил субсидирование научно-исследовательских работ по важным направлениям авиастроения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»

Д. Медведев утвердил субсидирование научно-исследовательских работ по важным направлениям авиастроения 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по приоритетным направлениям авиастроения. Об этом сообщает сайт правительства.
«К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства «Сухой Суперджет 100». В федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. на эти цели предусмотрены 1,705 млрд руб. в 2018 г, и 1,491 млрд руб. в 2019 г.», — говорится в сообщении.
Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Авиационная наука и технологии» государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.».
Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов, оплату услуг по сертификации и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, частичную оплату работ организаций-соисполнителей и других расходов.
К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства «Сухой Суперджет 100».
Правилами устанавливаются показатели результативности использования субсидии, такие как достижение уровня готовности технологии и внедрение результатов НИОКР в промышленное производство.
Определенная правилами схема распределения затрат на выполнение НИОКР, при которой за счет субсидий будет возмещаться не более 70% затрат, будет способствовать привлечению частного капитала и повышению ответственности компаний за результаты НИОКР.
В правительстве отметили, что субсидирование НИОКР будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники
Документ подготовлен Минпромторгом России.
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев поручил проработать вопрос упрощения или отмены валютного контроля при экспорте ряда товаров Правительство РФ перенесло срок индексации тарифа системы «Платон» на 1 июля 2019 г. Суд вернул генералу ФСБ переданные экс-министру А.Улюкаеву в качестве взятки 2 млн долл.
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии231
Зеленский сделал неожиданное заявление207
Убит переживший 38 покушений командир спецназа33
ЕС принял решение по антироссийским санкциям510
Перехвачен приказ о запуске термоядерных ракет77
Видео
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
18:42
Серебряков объяснился за интервью Дудю
Шоу-бизнес
00:27
Ургант и Слепаков высмеяли Монеточку
Шоу-бизнес
04:23
Одержимая духами кукла попала на видео
Общество Происшествия
00:44
Зеленский сделал неожиданное заявление
Украина В мире
04:34
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии
Общество Личный счет
00:50
В США хотят принять 51-ый штат
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение