Д. Медведев утвердил субсидирование научно-исследовательских работ по важным направлениям авиастроения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по приоритетным направлениям авиастроения. Об этом сообщает сайт правительства.

«К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства «Сухой Суперджет 100». В федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. на эти цели предусмотрены 1,705 млрд руб. в 2018 г, и 1,491 млрд руб. в 2019 г.», — говорится в сообщении.

Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Авиационная наука и технологии» государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.».

Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов, оплату услуг по сертификации и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, частичную оплату работ организаций-соисполнителей и других расходов.

К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства «Сухой Суперджет 100».

Правилами устанавливаются показатели результативности использования субсидии, такие как достижение уровня готовности технологии и внедрение результатов НИОКР в промышленное производство.

Определенная правилами схема распределения затрат на выполнение НИОКР, при которой за счет субсидий будет возмещаться не более 70% затрат, будет способствовать привлечению частного капитала и повышению ответственности компаний за результаты НИОКР.

В правительстве отметили, что субсидирование НИОКР будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники