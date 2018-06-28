Стаж в «цифре»

Вчера в повестке дня заседания правительства было сразу несколько общественно значимых инициатив, которые касаются миллионов граждан.

Трудовая книжка онлайн

Электронные трудовые книжки начнут вести с 1 января 2020 года. Переход от бумажного документа будет поэтапным. Двигаясь в ногу со временем, Россия в ближайшие несколько лет переведет учет трудовой деятельности граждан из бумажной в электронную форму. В большинстве стран это давно делают в цифре.

"Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев . — Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы".

С появлением электронных трудовых сформируется база данных, где будет храниться вся информация о стаже человека. Электронный документ тяжело потерять, невозможно подделать. «Работодатели будут передавать такие сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн, — рассказал председатель правительства. — Это быстрее и удобнее как для работодателей, так и для самих работников, особенно при трудоустройстве на новое место». Дополнительное преимущество электронные трудовые дадут тем, кто работает удаленно. Кроме того, не придется предоставлять сведения о стаже при обращении за государственными услугами.

Предъявите номер

Кабмин рассмотрел и поправки в страховое законодательство — электронные и бумажные полисы ОСАГО уравняют в правах. «Цель — улучшить качество предоставляемых по ОСАГО услуг, сделать регулирование этой сферы более прозрачным и понятным, — заявил Медведев. — Во-первых, мы уравниваем в правах электронные страховые полисы с теми полисами, которые оформлены на бумажных носителях. Кроме того, пропадает надобность в изготовлении полисов на специальных защищенных бланках». Поскольку каждому полису начнут присваивать уникальные номера, то автовладельцам достаточно будет предъявлять распечатанный электронный документ или просто информацию о его номере и страховщике, а сотрудники правоохранительных органов смогут по этой информации проверить его подлинность.

Правительство также готово снять запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. Этот вид имущественного страхования оставался последним, по которому действовал запрет на перестрахование. «Между тем за годы действия Федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельца объем собираемых страховщиками премий увеличился почти в 10 раз, поэтому мы имеем сегодня риски, которые гораздом масштабнее, чем 15 лет назад, когда этот закон принимался, поэтому и нужно сделать перестрахование рисков по ОСАГО обычной практикой», — считает Медведев.

"Трущобам" здесь не место

Муниципалитеты получат право изымать неэффективно используемые земельные участки в российских городах для целей комплексного развития. Это предполагают изменения в градостроительное законодательство, регулирующие использование земельных участков в российских городах. «Цель заключается в том, чтобы создать условия для развития сложных депрессивных территорий в рамках населенных пунктов, прежде всего это бывшие промышленные зоны, где собственникам не удалось сохранить производство, найти новые ниши на рынке», — рассказал премьер-министр. В таких местах часто оседает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности, а главное — иногда эти, как он выразился, трущобы располагаются в центрах городов и занимают большие площади.

Специальный закон, призванный ускорить вовлечение неэффективно используемых земель в оборот, был принят еще два года назад. С учетом практики его потребовалось доработать, в том числе при соблюдении определенных условий дать муниципалитетам право изымать такие участки и недвижимость.

Предполагается, что изъятие земли для государственных или муниципальных нужд в целях, не предусмотренных Земельным кодексом, должно быть обосновано решением о развитии застроенной территории или комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Также изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях развития застроенной территории в соответствии с Земельным кодексом допускается только в случае, если решение о развитии такой земли принято после 1 января 2017 года и заключен договор о развитии.