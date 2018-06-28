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Десятитысячный сертификат на маткапитал вручили в Наро‑Фоминском округе
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Десятитысячный сертификат на маткапитал вручили в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья выдали 10 тысяч государственных сертификатов на получение материнского капитала, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Юбилейный 10-тысячный сертификат на получение материнского капитала был вручен в Наро-Фоминском городском округе. Обладателями этого сертификата стали Лилия и Игорь Макаровы, в семье которых зимой нынешнего года появилась вторая дочь — Алисия. Торжественная церемония вручения юбилейного сертификата состоялась в здании Наро-Фоминского филиала Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении.
Вручая счастливым родителям сертификат на получение материнского капитала, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил семью и пожелал, чтобы Макаровы и в дальнейшем оставались такой же крепкой, дружной и любящей своих детей семьей.
В ответном слове супруги сообщили, что собираются направить средства материнского капитала на улучшение своих жилищных условий и поблагодарили за внимание к вопросам семьи и брака со стороны администрации.
«На сегодняшний день в Наро-Фоминском городском округе семьям с двумя и более детьми выдано 10 тысяч государственных сертификатов на получение материнского капитала. Более 2100 семей — жителей Наро-Фоминского городского округа уже распорядились средствами материнского капитала в полном объеме. 98% из них направили средства на улучшение жилищных условий (погашение ипотечных кредитов, покупку жилья, строительство, реконструкцию жилых помещений, участие в долевом строительстве)», — добавляется в материале.
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