Десятитысячный сертификат на маткапитал вручили в Наро‑Фоминском округе

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья выдали 10 тысяч государственных сертификатов на получение материнского капитала, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Юбилейный 10-тысячный сертификат на получение материнского капитала был вручен в Наро-Фоминском городском округе. Обладателями этого сертификата стали Лилия Игорь Макаровы , в семье которых зимой нынешнего года появилась вторая дочь — Алисия. Торжественная церемония вручения юбилейного сертификата состоялась в здании Наро-Фоминского филиала Пенсионного фонда России », — говорится в сообщении.

Вручая счастливым родителям сертификат на получение материнского капитала, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поздравил семью и пожелал, чтобы Макаровы и в дальнейшем оставались такой же крепкой, дружной и любящей своих детей семьей.

В ответном слове супруги сообщили, что собираются направить средства материнского капитала на улучшение своих жилищных условий и поблагодарили за внимание к вопросам семьи и брака со стороны администрации.

«На сегодняшний день в Наро-Фоминском городском округе семьям с двумя и более детьми выдано 10 тысяч государственных сертификатов на получение материнского капитала. Более 2100 семей — жителей Наро-Фоминского городского округа уже распорядились средствами материнского капитала в полном объеме. 98% из них направили средства на улучшение жилищных условий (погашение ипотечных кредитов, покупку жилья, строительство, реконструкцию жилых помещений, участие в долевом строительстве)», — добавляется в материале.