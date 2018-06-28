Встреча «Лето с книгой» состоится в библиотеке №160

Литературные чтения «Лето с книгой» пройдут в библиотеке №160 5 июля. Событие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Валерия Роньшина. — В первой части встречи гостям расскажут о семейных ценностях и традициях семей разных народов мира. Особенно это будет интересно подросткам и взрослым людям, − сообщила заместитель заведующей библиотекой Юлия Бабичева, − Во второй части мы отпразднуем День рождения двух замечательных детских писателей: Андрея Усачёва

Работники библиотеки проведут открытые чтения отрывков из произведений писателей, а затем проверят у маленьких гостей знание литературы с помощью викторины.

Чтения начнутся в 16:00.