Муниципалитеты получат право изымать городские трущобы

Глава правительства отметил, что цель этих изменений в законодательство — создание условий для развития депрессивных территорий в рамках населенных пунктов. Он пояснил, что речь, прежде всего, идет о бывших промзонах, передает "Интерфакс"

Такие территории часто занимают значительные площади и иногда располагаются в центрах городов, при этом там процветает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности, участки превращаются в трущобы, подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что закон, благодаря которому можно ускорить вовлечение таких земель в оборот, был принят два года назад. Теперь же подготовлен ряд дополнений, в том числе, касающихся права муниципалитетов изымать такую недвижимость. «Разумеется, при соблюдении целого ряда правовых условий», — добавил премьер-министр.