Медведев: Смоленский государственный музей-заповедник стал настоящим культурным центром

"За эти годы ваш уникальный музей-заповедник стал культурным и просветительским центром, одним из крупнейших многопрофильных музеев нашей страны. Сегодня во многом благодаря вашему замечательному коллективу здесь ведется большая научно-исследовательская работа, реализуются интересные программы и проекты, благодаря которым посетители могут принять участие в фольклорных театрализованных праздниках, конкурсах, концертах и мастер-классах", — говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что красота этого памятника истории и архитектуры привлекает не только жителей Смоленской области , но и многочисленных туристов. «Ведь здесь всегда гостеприимно встречают всех, кто хочет увидеть старинные усадьбы и дома, где жили известная меценатка и художница княгиня М. Тенишева, композитор М. Глинка, путешественник Н. Пржевальский, поэт А. Твардовский», — добавил он. Медведев напомнил и о коллекциях по этнографии, археологии, живописи и скульптуры, нумизматики, древних икон и рукописей, оружия, которые можно увидеть в заповеднике.

Смоленский государственный музей-заповедник основан в 1888 году. В его состав входят 15 филиалов и отделов, что делает его одним из крупнейших музейных объединений в России.