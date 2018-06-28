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Медведев: Смоленский государственный музей-заповедник стал настоящим культурным центром
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Медведев: Смоленский государственный музей-заповедник стал настоящим культурным центром 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Смоленского государственного музея-заповедника со 130-летием создания. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.
"За эти годы ваш уникальный музей-заповедник стал культурным и просветительским центром, одним из крупнейших многопрофильных музеев нашей страны. Сегодня во многом благодаря вашему замечательному коллективу здесь ведется большая научно-исследовательская работа, реализуются интересные программы и проекты, благодаря которым посетители могут принять участие в фольклорных театрализованных праздниках, конкурсах, концертах и мастер-классах", — говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что красота этого памятника истории и архитектуры привлекает не только жителей Смоленской области, но и многочисленных туристов. «Ведь здесь всегда гостеприимно встречают всех, кто хочет увидеть старинные усадьбы и дома, где жили известная меценатка и художница княгиня М. Тенишева, композитор М. Глинка, путешественник Н. Пржевальский, поэт А. Твардовский», — добавил он. Медведев напомнил и о коллекциях по этнографии, археологии, живописи и скульптуры, нумизматики, древних икон и рукописей, оружия, которые можно увидеть в заповеднике.
Смоленский государственный музей-заповедник основан в 1888 году. В его состав входят 15 филиалов и отделов, что делает его одним из крупнейших музейных объединений в России.
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