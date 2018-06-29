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День семьи, любви и верности отметят в библиотеке на Фестивальной
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День семьи, любви и верности отметят в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
На летней веранде библиотеки №44 на Фестивальной улице 4 июля пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«На мастер-классе «Ромашка — символ семьи» мы сделаем цветы из крепированной бумаги. Также гостей ждут буккроссинг, игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, громкие чтения, обзоры новых книг и журналов», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №44 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Начало в 15.00. Участие бесплатное, предварительной регистрации не требуется. (вт)
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