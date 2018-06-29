День семьи, любви и верности отметят в библиотеке на Фестивальной

На летней веранде библиотеки №44 на Фестивальной улице 4 июля пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.

«На мастер-классе «Ромашка — символ семьи» мы сделаем цветы из крепированной бумаги. Также гостей ждут буккроссинг, игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, громкие чтения, обзоры новых книг и журналов», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека №44 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Начало в 15.00. Участие бесплатное, предварительной регистрации не требуется. (вт)