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Библиотеки в Истре не закроют, а модернизируют
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Библиотеки в Истре не закроют, а модернизируют 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В городском округе Истра закрываются все библиотеки. Такая информация постоянно появляется в социальных сетях. Слухи о том, что бесплатно почитать теперь не получится взбудоражили жителей города. Больше всего волнуются жители Павловской Слободы. Представители администрации спешат развенчать мифы.
Источник фото: телеканал «360»
«Закрывать библиотеки не планируем. Если и будут изменения, то это не коснется жителей. Это будут лишь документальные изменения», — рассказала Ирина Юлынцева, заместитель руководителя администрации г. о. Истра.
Библиотеки не просто остаются — они обновляются и модернизируются. К примеру, детская библиотека в Павловской Слободе получит новое помещение. Храм мудрости располагается в обычной трехкомнатной квартире, при этом посещают его больше семисот читателей. Между полок просто не развернуться.
Библиотека получит площадь в три раза больше. Да и переезжать далеко не придется. Помещение выделили в том же здании. У маленьких жителей села появится не просто большой читальный зал, но и игровая комната.
Источник фото: телеканал «360»
Остальные библиотеки тоже претерпевают положительные изменения. В Павло-Слободском КДК ее отремонтировали. Но и это еще не все. Привели к положенным стандартам: коснулись даже расположения книг.
Представители администрации обещают: все библиотеки округа станут не просто удобными, а современными. Ждать осталось не долго. Кстати, делают все исключительно на муниципальные деньги. Слухи о том, что библиотеки в городском округе закрываются — можно забыть. Беспокоиться не стоит не только жителям Павловской Слободы, но и остальных территорий городского округа. Касается это и Дедовска. Закрытие библиотеки на «Керамике» не планируется.
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