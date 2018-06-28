Библиотеки в Истре не закроют, а модернизируют

В городском округе Истра закрываются все библиотеки. Такая информация постоянно появляется в социальных сетях. Слухи о том, что бесплатно почитать теперь не получится взбудоражили жителей города. Больше всего волнуются жители Павловской Слободы. Представители администрации спешат развенчать мифы.

Источник фото: телеканал «360»

«Закрывать библиотеки не планируем. Если и будут изменения, то это не коснется жителей. Это будут лишь документальные изменения», — рассказала Ирина Юлынцева, заместитель руководителя администрации г. о. Истра.

Библиотеки не просто остаются — они обновляются и модернизируются. К примеру, детская библиотека в Павловской Слободе получит новое помещение. Храм мудрости располагается в обычной трехкомнатной квартире, при этом посещают его больше семисот читателей. Между полок просто не развернуться.

Библиотека получит площадь в три раза больше. Да и переезжать далеко не придется. Помещение выделили в том же здании. У маленьких жителей села появится не просто большой читальный зал, но и игровая комната.

Источник фото: телеканал «360»

Остальные библиотеки тоже претерпевают положительные изменения. В Павло-Слободском КДК ее отремонтировали. Но и это еще не все. Привели к положенным стандартам: коснулись даже расположения книг.