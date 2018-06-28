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Итоговые совещания по финансированию майского указа президента пройдут в июле
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Итоговые совещания по финансированию майского указа президента пройдут в июле 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Финальные совещания по финансированию исполнения майского указа Президента России пройдут в Правительстве в июле, сказал статс-секретарь, замминистра финансов Юрий Зубарев, сообщает ТАСС.
При этом окончательные решения по данному вопросу не приняты, отметил чиновник.
«Общий счёт сейчас формируется ещё, решение не принято. Мы знаем о цифре, которая звучит — дополнительно свыше восьми триллионов рублей. Необходимо не только эти восемь триллионов рублей разложить по направлениям работы, но и рассмотреть источники финансирования» — уточнил Зубарев в Совете Федерации.
По его словам, окончательных решений по этому вопросу следует ожидать в июле, когда пройдёт серия совещаний кабмина под председательством Дмитрия Медведева.
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