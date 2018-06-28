Бывшие промзоны отдадут муниципалитетам

Неэффективно используемые земли в городах будут изымать муниципалитеты. Соответствующий закон в Госдуму внесёт Правительство России . Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

«Для ускорения вовлечения таких земель в оборот два года назад был принят специальный закон, с учётом правоприменительной практики подготовлен ряд дополнений», — цитирует слова председателя Правительства ТАСС . Таким образом, муниципалитеты получат право изымать неэффективно используемую недвижимость. Однако эти процессы будут происходить при соблюдении целого ряда правовых условий, уточнил Медведев.

Премьер-министр заявил, что целью законопроекта является создание условий, которые необходимы для развития депрессивных территорий в населённых пунктах. К ним относятся бывшие промзоны, предыдущие владельцы которых были вынуждены уйти с рынка. «Там иногда появляются самые настоящие трущобы, процветает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности», — сказал Медведев. Порой эти земли находятся в центре городов, уточнил он.

Ранее Правительство подготовило изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым все штрафы за административные правонарушения будут поступать в местные бюджеты. Соответствующий документ отправлен на рассмотрение Госдумы. Администрирование штрафов, налагаемых мировыми судьями, будет осуществляться на региональном уровне.

Авторы поправок уверены, что это повысит заинтересованность муниципалитетов в выявлении такого рода правонарушений. Это связано с тем, что половина от штрафа, назначенного мировым судьёй, будет поступать в их бюджеты.