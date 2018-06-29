Детский киносеанс прошел в Центральной библиотеке городского округа

Детский музыкальный художественный фильм режиссера Владимира Аленикова «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» показали 27 июня в Центральной библиотеке Щербинки. Первая серия «Хулиган (почти по Гоголю)» и вторая — «Рыцарь», где обыгрывается сюжет «Дон Кихота» Сервантеса.

Перед показом фильма юные зрители посмотрели видео ролик о том, что чтение книг — это очень увлекательное и интересное занятие. Ребята поняли, что можно так же, как герои фильма, Петров и Васечкин, придумывать интересные игры по прочитанным произведениям. Детвора, воодушевившись такой идеей, сразу после показа картины отправилась к книжным полкам выбирать книги для летнего чтения.