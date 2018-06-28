МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство выделит 1 млрд рублей на завершение строительства участка автодороги Ленинск-Кузнецкий — Кемерово строящейся автотрассы Новосибирск — Юрга, движение по которой начнется уже в 2019 году. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. И уже в следующем году там можно будет запустить движение", — сказал Медведев.