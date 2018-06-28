Ещё
Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство дороги Новосибирск — Юрга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство дороги Новосибирск — Юрга 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство выделит 1 млрд рублей на завершение строительства участка автодороги Ленинск-Кузнецкий — Кемерово строящейся автотрассы Новосибирск — Юрга, движение по которой начнется уже в 2019 году. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. И уже в следующем году там можно будет запустить движение", — сказал Медведев.
ТАСС: последние новости
Медведев пообещал Рогозину поддержку в налаживании финансовой системы Роскосмоса Кабмин вносит в ГД законопроект об обнулении НДС на внутреннее авиасообщение с ДФО Полтавченко рассказал Медведеву о выросших доходах Петербурга в связи с ЧМ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля462
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку49
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД152
Пора наживаться на соседях47
Россию призвали взять ответственность за MH17632
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение