Правительство выделит 1 млрд рублей на строительство дороги Новосибирск — Юрга

"1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий — Кемерово. И уже в следующем году там можно будет запустить движение", — сказал Медведев.