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Трудовые книжки станут электронными с 2020 года
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Трудовые книжки станут электронными с 2020 года 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Финансовый директор
В России начнут использоваться электронные трудовые книжки с 2020 года. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Для этого будет создана база данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Это позволит избавиться от проблем, связанных с утратой и подделкой книжек или просто, когда информация о работодателе не сохранилась.
Внедрение электронных книжек будет поэтапным. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится.
Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд компании начнут с 1 января 2020 года. В течение 2019 года года Медведев планирует решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, в том числе, проинформировать и подготовить работников.
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