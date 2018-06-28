Суд услышал деструктивные «размышления» главы «Стоп ГОКа»

27 июня в Сосновском райсуде прошло очередное заседание по делу активистов движения «Стоп ГОК» Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева , обвиняемых в хулиганстве и попытке поджога имущества на стройплощадке Томинского ГОКа (входит в Группу "Русская медная компания" ).

Судья провел допрос второго свидетеля защиты — главы движения «Стоп ГОК» Василия Московца. По словам Е. Медведва, именно он подбивал мужчину атаковать предприятие РМК и фактически был зачинщиком акции.

Отвечая на вопросы адвоката, В. Московец не преминул упомянуть, что главная цель движения — борьба с коммерческой организацией, которую, уверен он, поддерживают нечистые на руку силовики и руководство области. Не забыл он и про звонок главы государства в поддержку «Стоп ГОКа». Затем Московец напрямую назвал провокатором Е. Медведва, который тайно вел запись всех разговоров между ними.

Чуть позже суд зачитал выдержки из расшифровки аудиозаписей. Один и екатеринбургских таблоидов цитирует самые интересные из них.

Московец: «При этом все понимают, если сегодня мы придем сносить Томинский ГОК, завтра мы придем в резиденцию губернатора. Нас будут бояться…. Нам всем надо собраться в центре Томино, поставим палатки, когда мы все пойдем, когда дадим сдачи. Если еще, не дай бог, какие-то женщины пострадают. Я считаю, что правильно так стратегический удар нанести. Нам надо провести разведку боем. Пройти до деревни Томино: здесь есть „колючка“ (»Егоза"), здесь нет, мы же не знаем".

Медведев: «Там железная дорога есть, по ней хорошо можно пройти».

Московец: «Когда мы все это нарисуем, когда соберемся с ветеранами боевых действий Донбасса, они нас первым делом спросят, сколько времени надо, чтобы пройти. Все должно быть отмечено: до сюда 10 минут, до сюда 10. Нужно проверить, за сколько времени, если что, приедет охрана».

Медведев: «Время реакции».

Московец: «На разведку я с тобой пойду. Мы нарушим, но мы и идем нарушать. Мы когда ставили палатку (летом 2017 года), ее поставили близко, надо было дальше. Они бы пока бежали, мы бы ушли. У меня есть карта хорошая. Иди ее изучай, через два дня экзамен. А как ты хотел?! Мне все это надоело. 4 года моей жизни коту под хвост. Мы должны победить, осталось недолго. Если нас будет человек сто со всех сторон, они не полезут… Вообще, их надо шугануть».

Асатуллин: «Я бы поджег два самосвала… У меня еще была идея поджечь лес…»

Кроме того, оказалось, что в планы главы «Стоп ГОКа» входило привлечение к силовой акции более 100 женщин и стольки же мужчин. Последних должны были «вооружить» газовыми баллончиками

Однако В. Московец продолжал настаивать на том, что все это — ни что иное как его «размышления» вслух. «Мне надо так измышляться. Это моя форма мыслительной деятельности», — чуть раньше заявлял он.

Скорее всего, «самодеятельность» Асатуллина и Медведева уберегла Томино от «войны» районного масштаба.

По версии следствия, мужчины были задержаны в ночь на 11 сентября 2017 года во время поджога штабелей леса на территории будущего предприятия РМК. Вдоль забора стройплощадки были найдены палки с гвоздями, мешавшие проезду, и баннеры: «Вы все умрете» и «Верните деньги…!».

Стоит отметить, что 28 июня суд вернул дело Асатуллина и Медведева прокурору — для приведения обвинительного заключения в соответствие с нормами УПК. Также была изменена мера пресечения Асатуллину — с пребывания под стражей на подписку о невыезде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сосновского райсуда.

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