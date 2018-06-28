Ещё
День семьи, любви и верности пройдет в юношеской библиотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День семьи, любви и верности пройдет в юношеской библиотеке 

Волга Ньюс 3 часа назад
Посетители библиотеки смогут поучаствовать в семейной интеллектуальной игре, в ходе которой родители и дети освоят новые креативные способы общения, совместно будут искать ответы на вопросы из разных отраслей знаний, сразятся в настольные игры, совместно нарисуют дом своей мечты. Также пройдет мастер-класс по созданию славянских кукол-оберегов из ткани.
В культурах многих народов обереги традиционно занимают очень важную нишу. Веками люди верили, что эти магические предметы способны защитить их семью от враждебных сил, сохранить мир и лад в доме, обеспечить достаток. Такие куклы совсем не сложно изготовить своими руками даже тем, кто никогда этого не делал. На мастер-классе, который проведет мастер текстильной игрушки Елена Финогенова, участники смогут всей семьей создать куклу, которая станет хранительницей их дома.
Традиционно в пятницу откроет свои двери клуб любителей головоломок. Посетители юношеской библиотеки смогут проверить свои силы в спидкубинге — сборке кубика Рубика на скорость. Это и спорт, и хобби, а для кого-то просто интересное времяпрепровождение.
В течение всего мероприятия гости библиотеки смогут поучаствовать в создании арт-объекта «Счастливая семья».
Вход в библиотеку свободный, по читательскому билету.
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ Фестиваль "Барабаны мира" смогут бесплатно посетить многодетные семьи СМИ: "Новым директором РКЦ "Прогресс" станет Дмитрий Баранов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля462
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку49
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД152
Пора наживаться на соседях47
Россию призвали взять ответственность за MH17632
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение