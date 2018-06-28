Рашгардом по тайтсам! Угадываем сложные спортивные термины

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Челленджер

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Где спортивный термин, а где просто умное слово? Это не так просто

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