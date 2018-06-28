Дорога до космодрома Плесецк включена в список федеральных трасс

Комсомольск-на-Амуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Помимо дороги Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок федеральной стала трасса Хабаровск — Лидога — Ванино

В правительстве отмечают, что федеральный статус повысит качество этиъ дорог: «Включение этих автомобильных дорог в перечень и последующая их передача в федеральную собственность позволят улучшить их техническое состояние, повысить качество обслуживания участников дорожного движения, его безопасность, сократить транспортные расходы при перевозке грузов и пассажиров».