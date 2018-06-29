Члены многодетных семей смогут уходить в отпуск, когда захотят

При этом работодатель не вправе будет отказать.

Соответствующий законопроект сейчас готовят к рассмотрению в Госдуме . В документе будет прописано, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, будет предоставляться право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию — в удобное для них время.

В комитете по вопросам семьи, женщин и детей уже заявили, что соответствующая норма наверняка будет внесена в Трудовой кодекс.