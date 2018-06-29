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Члены многодетных семей смогут уходить в отпуск, когда захотят
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Члены многодетных семей смогут уходить в отпуск, когда захотят 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
При этом работодатель не вправе будет отказать.
Соответствующий законопроект сейчас готовят к рассмотрению в Госдуме. В документе будет прописано, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, будет предоставляться право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию — в удобное для них время.
В комитете по вопросам семьи, женщин и детей уже заявили, что соответствующая норма наверняка будет внесена в Трудовой кодекс.
Подробнее об этом читайте в свежем выпуске еженедельника «Аргументы и факты».
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