1 млрд рублей получит Кузбасс на достройку автобана 

Кемерово, 29 июня — АиФ-Кузбасс. На заседании Правительства РФ Дмитрий Медведев, говоря о распределении бюджетных средств, сказал, что Кемеровская область получит из резервного фонда 1 млрд рублей.
«1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда Правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» на участке «Ленинск-Кузнецкий — Кемерово». И уже в следующем году там можно будет запустить движение», — сказал председатель Правительства.
Напомним, что строительство «кузбасского автобана», как сразу прозвали единственную в области автомагистраль, началось в 2007 году. На сегодняшний день для движения открыта лишь часть скоростного пути в обход нескольких посёлков — 44 км. Ожидается, что после окончания строительства максимальная разрешённая скорость здесь составит 130 км/ч.