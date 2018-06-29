1 млрд рублей получит Кузбасс на достройку автобана

«1 млрд рублей мы выделяем из резервного фонда Правительства, чтобы быстрее завершить строительство автодороги « Новосибирск Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга » на участке «Ленинск-Кузнецкий — Кемерово». И уже в следующем году там можно будет запустить движение», — сказал председатель Правительства.

Напомним, что строительство «кузбасского автобана», как сразу прозвали единственную в области автомагистраль, началось в 2007 году. На сегодняшний день для движения открыта лишь часть скоростного пути в обход нескольких посёлков — 44 км. Ожидается, что после окончания строительства максимальная разрешённая скорость здесь составит 130 км/ч.