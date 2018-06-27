Александр Радулов посетил матч ЧМ-2018 с Дмитрием Медведевым и Евгением Малкиным 

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов посетил матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Радулов побывал на встрече команд Сербии и Бразилии (0:2) на «Открытие Арена» в Москве.
Компанию форварду составили премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
«Ну, вот и сходили на футбол», — написал Радулов в своём аккаунте в «инстаграме».
Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Александра Радулова.
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