Александр Радулов посетил матч ЧМ-2018 с Дмитрием Медведевым и Евгением Малкиным

«Ну, вот и сходили на футбол», — написал Радулов в своём аккаунте в «инстаграме».

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Александра Радулова.

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