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На Ямале более тысячи многодетных семей получили бесплатную землю
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На Ямале более тысячи многодетных семей получили бесплатную землю 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Более тысячи многодетных семей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 2011 года реализовали свое право на бесплатный земельный участок, сообщает правительство региона в среду.
"Такая поддержка многодетных семей действует на Ямале с 2011 года. За это время землей обеспечены уже 1043 семьи", — говорится в сообщении.
Власти уточняют, что бесплатный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства должен иметь подведенные инженерные коммуникации и благоустроенные подъездные дороги, определенные минимальными местными нормативами.
Получить земельный участок могут семьи, которые воспитывают трех и более детей, в том числе и усыновленных или находящихся под опекой, до 18-летнего возраста или обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет. Для получения участка под индивидуальное жилищное строительство семья должна состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления. Последний пункт не касается семей, принятых на учет до 1 января 2016 года.
"Очередь на земельные участки в округе заметно сократилась, сегодня в ней состоит 3011 семей, из них 2520 семей хотят получить землю для ИЖС — более 500 семей заявились на получение участков в Тюменской области, 353 семьи планируют оборудовать дачный участок, остальным земля нужна для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. Доля граждан, уже реализовавших свое право, в общей численности тех, кто подал заявление и поставлен на учет, составляет 29,6%", — отмечается в сообщении.
С начала года уже 77 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения дачных хозяйств передано в собственность людей. Больше всего участков получили многодетные семьи в Пуровском районе, здесь предоставлен 41 участок под ИЖС. В Приуральском районе получили 18 участков. Тройку лидеров замыкает Ноябрьск, здесь в 2018 году переданы восемь земельных участков. В этом году также начнется выдача земли на юге Тюменской области, округ планирует до конца года предоставить 90 многодетным семьям участки в городе Заводоуковск, сообщают власти.
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