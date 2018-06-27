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Петербурженки стали реже делать аборты
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Петербурженки стали реже делать аборты 

Аист на крыше 4 часа назад
Фото: Аист на крыше
За прошедшие несколько лет число произведённых в Санкт-Петербурге абортов снизилось на 19%. Подробности обнадёживающей статистики сообщает «MR.47».
Так, если в 2013 году в Северной столице произвели 20 тысяч операций по прерыванию беременности, то уже в 2017 году эта цифра снизилась до 16,2 тысяч.
Вместе с этим показателем снижается и количество девушек и женщин с положительным ВИЧ-статусом в общей статистике материнской смертности.
В 2016 году такие женщины составляли 25% от общей массы, а к 2017 году их число снизилось до 6,7%.
Такие данные позволили членам правительства Санкт-Петербурга положительно оценить деятельность комитета по здравоохранению Смольного.
Каждый год на проблемы здравоохранения и медицины в Петербурге из городского бюджета выделялось 147 миллиардов рублей.
Читайте нашу статью: Аборты в современной России. некоторые особенности
Фото: Depositphotos / Subbotina
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