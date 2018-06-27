Петербурженки стали реже делать аборты

За прошедшие несколько лет число произведённых в Санкт-Петербурге абортов снизилось на 19%. Подробности обнадёживающей статистики сообщает «MR.47».

Так, если в 2013 году в Северной столице произвели 20 тысяч операций по прерыванию беременности, то уже в 2017 году эта цифра снизилась до 16,2 тысяч.

Вместе с этим показателем снижается и количество девушек и женщин с положительным ВИЧ-статусом в общей статистике материнской смертности.

В 2016 году такие женщины составляли 25% от общей массы, а к 2017 году их число снизилось до 6,7%.

Такие данные позволили членам правительства Санкт-Петербурга положительно оценить деятельность комитета по здравоохранению Смольного.

Каждый год на проблемы здравоохранения и медицины в Петербурге из городского бюджета выделялось 147 миллиардов рублей.

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