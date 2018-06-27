В библиотеке на Краснодарской прошел патриотический урок

Патриотический урок « Россия — моя страна» состоялся в библиотеке № 130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино.

Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Ребята активно участвовали в беседе, разбирая стереотипы о нашей стране, узнавая, чем мы можем гордиться. Они узнали об истории государственных символов, о культуре страны. Детям рассказали, что в нашей стране есть очень древние города, уникальные строения и сооружения, — пояснил представитель библиотеки.

Напомним, что библиотека № 130 находится по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)