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В библиотеке на Краснодарской прошел патриотический урок
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В библиотеке на Краснодарской прошел патриотический урок 

Управа района Люблино 4 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Патриотический урок «Россия — моя страна» состоялся в библиотеке № 130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино.
Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Ребята активно участвовали в беседе, разбирая стереотипы о нашей стране, узнавая, чем мы можем гордиться. Они узнали об истории государственных символов, о культуре страны. Детям рассказали, что в нашей стране есть очень древние города, уникальные строения и сооружения, — пояснил представитель библиотеки.
Напомним, что библиотека № 130 находится по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)
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