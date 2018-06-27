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Нижегородские детские спортивные школы будут переданы в областную собственность с 2019 года
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Нижегородские детские спортивные школы будут переданы в областную собственность с 2019 года 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
С 2019 года детские спортивные школы олимпийского резерва — 14 школ базовых видов спорта — будут переданы в областную собственность. Об этом сообщил сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018 министр спорта Нижегородской области Сергей Панов. По его словам, эти школы всегда были в зоне ответственности области, пока в 2014 году не были переданы в муниципалитеты. Это было большой ошибкой: у муниципалитетов нет на эти школы средств и они не могут отправлять воспитанников школ на соревнования выше областного уровня. «Надеюсь, в 2019 году ДСШ наконец вернутся в областную собственность», — сказал министр спорта. Говоря о Чемпионате мира-2018, Сергей Панов напомнил, что экватор чемпионата пройден: стадион «Нижний Новгород» принял три из шести игр и сегодня принимает четвёртую, а значит, можно подвести промежуточные итоги.
«Моё впечатление — грандиозное мировое мероприятие, настоящий праздник спорта. Город меняется, гости отмечают высокий уровень гостеприимства, радушия. Радуются все — независимо от результатов матча. Атмосфера всеобщей дружбы. Надеюсь, что с окончанием ЧМ интерес в Нижнем Новгороде к футболу не пропадёт», — сказал министр спорта. Говоря о наследии ЧМ-2018, Сергей Панов отметил, что все спортивные объекты, возведённые к ЧМ-2018, будут переданы для дальнейших тренировок футболистам — детям и взрослым. По его словам, уже создан региональный центр подготовки футболистов, тренировочные и спортивные объекты будут переданы для тренировок им: «Надеюсь, что трава стадиона будет вытоптана не без пользы, впрочем, ещё не принято решение, каким дальше будет покрытие стадиона: искусственным или натуральным».
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