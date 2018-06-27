В библиотеке на Весенней ко Дню памяти и скорби провели акцию «Нам не дано забыть»

Сотрудники библиотеки № 47 на Весенней улице провели для всех желающих акцию «Нам не дано забыть», приуроченную ко Дню памяти и скорби.

— В этот день каждый участник получил георгиевскую ленту, которую гости прикрепили к ветвям «Дерева памяти» в знак памяти и скорби. Читатели написали имена членов своей семьи, погибших во время войны, — рассказали в библиотеке.

Посетители увидят «листки календаря», рассказывающие о первых днях и месяцах Великой Отечественной войны.

Напомним, библиотека № 47 находится по адресу: улица Весенняя, дом 8. (вт)