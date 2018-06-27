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В библиотеке на Весенней ко Дню памяти и скорби провели акцию «Нам не дано забыть»
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В библиотеке на Весенней ко Дню памяти и скорби провели акцию «Нам не дано забыть» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Сотрудники библиотеки № 47 на Весенней улице провели для всех желающих акцию «Нам не дано забыть», приуроченную ко Дню памяти и скорби.
— В этот день каждый участник получил георгиевскую ленту, которую гости прикрепили к ветвям «Дерева памяти» в знак памяти и скорби. Читатели написали имена членов своей семьи, погибших во время войны, — рассказали в библиотеке.
Посетители увидят «листки календаря», рассказывающие о первых днях и месяцах Великой Отечественной войны.
Напомним, библиотека № 47 находится по адресу: улица Весенняя, дом 8. (вт)
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