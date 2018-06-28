Ещё
Желающих оздоровить свой организм ждут в кружке «Здоровая спина»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Желающих оздоровить свой организм ждут в кружке «Здоровая спина» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В рамках программы «Московское долголетие» работает много различных кружков и студий. Их с удовольствием посещает старшее поколение Косино-Ухтомского района. Так, например, большим успехом пользуется кружок «Здоровая спина». Его участниками, в основном, являются люди возрасте от пятидесяти лет и старше, у которых активная жизненная позиция.
Тренирует участников кружка Анна Гусева. Она мастер спорта по лыжным гонкам и прошла курс кинезитерапии (форма лечебной физкультуры) по методу Бубновского. Как Анна Александровна объяснят, в кружке не только занятия для спины. Тренер выясняет у каждого участника, что их беспокоит и создает специальные программы, а также дает советы.
На занятиях люди старшего поколения выполняют упражнения, поддерживающие объем и скорость кровотока, что дает оздоровлению организму.
Отметим, что занятия проходят в спортивном зале школы №2026.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Ветераны Косино-Ухтомского района почтили память героев войны На Поклонной горе прошел парад кадетского движения Москвы Мобильные кассиры появятся на станции метро «Выхино»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля462
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку49
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД152
Пора наживаться на соседях47
Россию призвали взять ответственность за MH17632
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
02:50
Самолет упал на дом в Мумбаи
Происшествия
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение