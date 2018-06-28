Желающих оздоровить свой организм ждут в кружке «Здоровая спина»

В рамках программы «Московское долголетие» работает много различных кружков и студий. Их с удовольствием посещает старшее поколение Косино-Ухтомского района. Так, например, большим успехом пользуется кружок «Здоровая спина». Его участниками, в основном, являются люди возрасте от пятидесяти лет и старше, у которых активная жизненная позиция.

Тренирует участников кружка Анна Гусева . Она мастер спорта по лыжным гонкам и прошла курс кинезитерапии (форма лечебной физкультуры) по методу Бубновского. Как Анна Александровна объяснят, в кружке не только занятия для спины. Тренер выясняет у каждого участника, что их беспокоит и создает специальные программы, а также дает советы.

На занятиях люди старшего поколения выполняют упражнения, поддерживающие объем и скорость кровотока, что дает оздоровлению организму.

Отметим, что занятия проходят в спортивном зале школы №2026.