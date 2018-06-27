Ещё
В Майкопе пройдет фотоконкурс «Библиотечные волонтеры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Майкопе пройдет фотоконкурс «Библиотечные волонтеры» 

АиФ Адыгея 5 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
В Год волонтера Городская централизованная библиотечная система проводит творческий фотоконкурс.
Его цель — создать фотогалерею, которая расскажет о добровольцах, оказывающих помощь библиотекам, проиллюстрирует работу библиотекарей и покажет увлеченных чтением жителей Майкопа. «Фотографии на конкурс могут быть представлены по двум номинациям: „Библиотечный волонтер“ и „Детское волонтерство в библиотеках“, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Работы принимаются с 1 июля по 15 августа в Центральной городской модельной библиотеке (ул. Димитрова, 23).
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее руководителя почтового отделения обвиняют в мошенничестве Анастасия Волочкова стала брюнеткой В Москве прошла рабочая встреча Мурата Кумпилова и Валентины Матвиенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме368
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет210
США высказались о признании Крыма российским164
России предъявили новое обвинение по сбитому MH1763
Предсказана климатическая катастрофа в России12
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение