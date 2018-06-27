В Майкопе пройдет фотоконкурс «Библиотечные волонтеры»

В Год волонтера Городская централизованная библиотечная система проводит творческий фотоконкурс.

Его цель — создать фотогалерею, которая расскажет о добровольцах, оказывающих помощь библиотекам, проиллюстрирует работу библиотекарей и покажет увлеченных чтением жителей Майкопа . «Фотографии на конкурс могут быть представлены по двум номинациям: „Библиотечный волонтер“ и „Детское волонтерство в библиотеках“, рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Работы принимаются с 1 июля по 15 августа в Центральной городской модельной библиотеке (ул. Димитрова, 23).