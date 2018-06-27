Сотрудники библиотеки района Текстильщики провели мастер-класс в Таганском парке

Занятие по рисованию ветки сакуры организовали в Таганском парке специалисты библиотеки № 113, которая расположена в районе Текстильщики. Мастер-класс состоялся в минувшие выходные.

Об этом сообщил представитель библиотеки.

— На нашем мастер-классе маленькие читатели изображали неповторимые цветущие веточки. Донышко от пластиковой бутылки, водоэмульсионная краска — и за считанные минуты готов шедевр, — добавил сотрудник учреждения культуры.

Напомним, что библиотека № 113 находится по адресу Саратовская улица, дом 1, корпус 2. (мю)