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Сотрудники библиотеки района Текстильщики провели мастер-класс в Таганском парке
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Сотрудники библиотеки района Текстильщики провели мастер-класс в Таганском парке 

Управа района Текстильщики 5 часов назад
Фото: Управа района Текстильщики
Занятие по рисованию ветки сакуры организовали в Таганском парке специалисты библиотеки № 113, которая расположена в районе Текстильщики. Мастер-класс состоялся в минувшие выходные.
Об этом сообщил представитель библиотеки.
— На нашем мастер-классе маленькие читатели изображали неповторимые цветущие веточки. Донышко от пластиковой бутылки, водоэмульсионная краска — и за считанные минуты готов шедевр, — добавил сотрудник учреждения культуры.
Напомним, что библиотека № 113 находится по адресу Саратовская улица, дом 1, корпус 2. (мю)
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