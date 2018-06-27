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Педиатр назвала главные опасности отказа от естественного вскармливания
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Педиатр назвала главные опасности отказа от естественного вскармливания 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Врач‐педиатр, кандидат медицинских наук Ксения Шакарян рассказала «360», чем грозит детям недостаток материнского молока.
Состав грудного молока способен подстраиваться под возраст и потребности организма младенца. Оно содержит все необходимые вещества и адаптируется к потребностям пищеварительной системы недоношенных детей, считает Ксения Шакарян.
Отсутствие материнского молока в организме новорожденного ребенка может повлечь за собой массу проблем для дальнейшего здоровья младенца.
Ксения Шакарян
Процесс естественного вскармливания также имеет важный психологический эффект для ребенка. Близкий контакт с матерью благотворно влияет на развитие психики, рассказала педиатр.
Грудное молоко содержит антитела, способные защитить ребенка от опасных инфекций. К примеру, аллергические реакции чаще встречаются у детей, получивших при рождении чужеродный белок вместо материнского. Кроме того, у таких малышей может случиться «срыв адаптации», при котором страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
А вот недостаток веществ, содержащиеся в материнском молоке, заявила Ксения Шакарян, может спровоцировать развитие наследственных заболеваний.
Американские ученые обнаружили, что замена грудного молока искусственной смесью ведет к развитию некротического энтероколита у младенцев (НЭК).
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