Детский врач назвала главные опасности отказа от грудного вскармливания

Ксения Шакарян — кандидат медицинский наук, врач-педиатр — рассказала, чем грозит детям недостаток материнского молока.

По её мнению, состав грудного молока способен подстраиваться под возраст и потребности организма младенца, передаёт телеканал «360».

При этом медик подчеркнула, что молоко содержит все необходимые вещества и адаптируется к потребностям пищеварительной системы недоношенных детей.

Кроме того, процесс естественного вскармливания имеет важный психологический эффект для ребёнка — близкий контакт с матерью благотворно влияет на развитие психики.

Также педиатр напомнила, что грудное молоко содержит антитела, способные защитить ребенка от опасных инфекций. К примеру, аллергические реакции чаще встречаются у детей, получивших при рождении чужеродный белок вместо материнского.

Как считает врач, у таких малышей может случиться «срыв адаптации», при котором страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

«А вот недостаток веществ, содержащиеся в материнском молоке может спровоцировать развитие наследственных заболеваний и повлечь за собой массу проблем для дальнейшего здоровья младенца», — резюмировала Ксения Шакарян.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российских детей с самого рождения убивают ядовитым питанием.

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