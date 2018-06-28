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Детский врач назвала главные опасности отказа от грудного вскармливания
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Детский врач назвала главные опасности отказа от грудного вскармливания 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ксения Шакарян — кандидат медицинский наук, врач-педиатр — рассказала, чем грозит детям недостаток материнского молока.
По её мнению, состав грудного молока способен подстраиваться под возраст и потребности организма младенца, передаёт телеканал «360».
При этом медик подчеркнула, что молоко содержит все необходимые вещества и адаптируется к потребностям пищеварительной системы недоношенных детей.
Кроме того, процесс естественного вскармливания имеет важный психологический эффект для ребёнка — близкий контакт с матерью благотворно влияет на развитие психики.
Также педиатр напомнила, что грудное молоко содержит антитела, способные защитить ребенка от опасных инфекций. К примеру, аллергические реакции чаще встречаются у детей, получивших при рождении чужеродный белок вместо материнского.
Как считает врач, у таких малышей может случиться «срыв адаптации», при котором страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
«А вот недостаток веществ, содержащиеся в материнском молоке может спровоцировать развитие наследственных заболеваний и повлечь за собой массу проблем для дальнейшего здоровья младенца», — резюмировала Ксения Шакарян.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российских детей с самого рождения убивают ядовитым питанием.
Новости здоровья: Российские ученые разработали лекарство от рака на основе грудного молока
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