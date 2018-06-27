Ещё
В Красноярском крае продлят действие регионального материнского капитала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае продлят действие регионального материнского капитала 

АиФ Красноярск 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Краевой материнский капитал предоставляется с 2011 года матерям трех и более детей. Его размер составляет 137 тысяч рублей. С начала действия закона им воспользовались 35 тысяч многодетных матерей. На его реализацию из краевого бюджета направлено 2,2 млрд рублей. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий. Сегодня комитет по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания края поддержал законопроект о продлении краевого материнского (семейного) капитала до 2021 года. Срок действия прежнего закона истекал 31 декабря этого года.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске проходит акция по сбору книг для тюремных библиотек Красноярские студенты мединститута сняли пародии на клипы Киркорова и Шнура У красноярцев есть возможность увидеть противостояние Сатурна с Солнцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме368
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет210
США высказались о признании Крыма российским164
России предъявили новое обвинение по сбитому MH1763
Предсказана климатическая катастрофа в России12
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение