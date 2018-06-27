В Красноярском крае продлят действие регионального материнского капитала

Краевой материнский капитал предоставляется с 2011 года матерям трех и более детей. Его размер составляет 137 тысяч рублей. С начала действия закона им воспользовались 35 тысяч многодетных матерей. На его реализацию из краевого бюджета направлено 2,2 млрд рублей. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий. Сегодня комитет по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания края поддержал законопроект о продлении краевого материнского (семейного) капитала до 2021 года. Срок действия прежнего закона истекал 31 декабря этого года.