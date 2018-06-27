Ко Дню семьи, любви и верности в Щукине проведут литературно-музыкальную программу 

Литературно-музыкальную программу «Семья — начало всех начал» организуют сотрудники библиотеки № 246 района Щукино в честь Дня семьи, любви и верности.
— Состоится литературная викторина «Сила любви» по известным литературным произведениям русских писателей — Толстого, Тургенева, Куприна, Пушкина и других. Сотрудники библиотеки расскажут об истории праздника. Также будут зачитаны отрывки из известных произведений о любви, об отношениях людей. Читатели смогут поделиться своими интересными историями. Гостей ждет музыкальная композиция «Говори о любви» в исполнении артистов Москонцерта, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Мероприятие пройдет 6 июля, начало в 13.00. Вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Конева, д. 16. (мо)