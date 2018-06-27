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В Татарстане будут выплачивать средства за рождение ребенка жительницам пгт
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В Татарстане будут выплачивать средства за рождение ребенка жительницам пгт 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
Жительниц поселков городского типа включили в список получателей единовременной выплаты за рождение ребенка, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей отныне могут получать не только жительницы сельской местности, но и поселков городского типа. Выплата назначается при рождении первого ребенка женщинам до 25 лет.
Кроме того, матери в возрасте до 29 лет, проживающие не менее трех лет в пгт, при рождении третьего ребенка могут получить 100 тыс. рублей.
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