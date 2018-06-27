В Татарстане будут выплачивать средства за рождение ребенка жительницам пгт

Алексей Песошин. Жительниц поселков городского типа включили в список получателей единовременной выплаты за рождение ребенка, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ

Согласно документу, единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей отныне могут получать не только жительницы сельской местности, но и поселков городского типа. Выплата назначается при рождении первого ребенка женщинам до 25 лет.

Кроме того, матери в возрасте до 29 лет, проживающие не менее трех лет в пгт, при рождении третьего ребенка могут получить 100 тыс. рублей.