Зауральцев могут заставить вернуть материнский капитал государству

ИА «Уральский меридиан» рассказывало о судьбе жительницы Челябинская, которую через суд обязали вернуть материнский капитал Пенсионному фонду России . Главная претензия государственных органов состояла в приобретении гражданкой жилья с отсутствием оформления долевой собственности несовершеннолетних детей.

Согласно требованиям закона жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семенного) капитала, оформляется в общую собственность, родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского капитала.

Только в одном, Кетовском районе Курганской области , как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области аналогичных нарушений выявлено 36. По всем случаям Прокуратура обратилась в суд с требованиям к зауральцам оформить жилые помещения, приобретенные за счет средств материнского капитала в общую собственность. По 12-ти искам суд принял решение, поддержав надзорный орган. По оставшимся — иски находятся на стадии рассмотрения.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе региональной прокуратуры, в случае бездействия родителей по оформлению долевой собственности детей в жилых помещениях, надзорный орган будет настаивать на возврате материнского капитала государству, рассматривая его как источник необоснованного обогащение родителей за счет бюджетных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда.