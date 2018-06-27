Ещё
Зауральцев могут заставить вернуть материнский капитал государству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зауральцев могут заставить вернуть материнский капитал государству 

Уральский меридиан 8 часов назад
Фото: Уральский меридиан
ИА «Уральский меридиан» рассказывало о судьбе жительницы Челябинская, которую через суд обязали вернуть материнский капитал Пенсионному фонду России. Главная претензия государственных органов состояла в приобретении гражданкой жилья с отсутствием оформления долевой собственности несовершеннолетних детей.
Согласно требованиям закона жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семенного) капитала, оформляется в общую собственность, родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского капитала.
Только в одном, Кетовском районе Курганской области, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области аналогичных нарушений выявлено 36. По всем случаям Прокуратура обратилась в суд с требованиям к зауральцам оформить жилые помещения, приобретенные за счет средств материнского капитала в общую собственность. По 12-ти искам суд принял решение, поддержав надзорный орган. По оставшимся — иски находятся на стадии рассмотрения.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе региональной прокуратуры, в случае бездействия родителей по оформлению долевой собственности детей в жилых помещениях, надзорный орган будет настаивать на возврате материнского капитала государству, рассматривая его как источник необоснованного обогащение родителей за счет бюджетных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени людей с инвалидностью приглашают на бесплатную спортплощадку В Турции в день выборов президента убили 19-летнего жителя Югры Уральского журналиста Максима Бородина похоронят в Арамиле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме368
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет210
США высказались о признании Крыма российским164
России предъявили новое обвинение по сбитому MH1763
Предсказана климатическая катастрофа в России12
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение