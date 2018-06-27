Медведев: альтернативы у ВТО нет

"Мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации. Более того, мы об этом неоднократно говорили на различных площадках: сегодня никакой альтернативы ВТО не существует", — сказал Медведев.

Он отметил, что России также необходимо научиться использовать полностью доступный в рамках ВТО инструментарий.

Ранее Орешкин сообщил, что страны-участницы Всемирной торговой организации пока не могут прийти к консенсусу по взаимодействию.

Он также подчеркнул, что на уровне ВТО есть такая проблематика, что стороны не готовы договариваться.