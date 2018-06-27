Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдёт в Екатеринбурге в июле 2018 года

В июле 2018 года Екатеринбург примет у себя первый в истории дзюдо командный чемпионат Европы при поддержке "Русской медной компании" . Турнир пройдет 18 июля на татами ДИВС «Уралочка».

В 2017 году Международный Олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020.

Дебют состязаний данного формата состоялся на юношеском первенстве мира по дзюдо в Чили в августе 2017 года, а затем был опробован и на сентябрьском чемпионате мира среди взрослых в Венгрии . Российская сборная до 18 лет с блеском выиграла первый в истории командный трофей в столице латиноамериканского государства.

В этом году состязания взрослого чемпионата Европы «стенка на стенку» впервые будут проведены отдельно от личных.

Беларуси, Бельгии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердили 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо Австрии Великобритании , Венгрии, Германии России . Столь высокое представительство — рекордный показатель для командного чемпионата Европы.

В Екатеринбурге турнир пройдет в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трёх мужчин (весовых категорий 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трёх женщин (весовых категорий 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг).