Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдёт в Екатеринбурге в июле 2018 года 

В июле 2018 года Екатеринбург примет у себя первый в истории дзюдо командный чемпионат Европы при поддержке "Русской медной компании". Турнир пройдет 18 июля на татами ДИВС «Уралочка».
В 2017 году Международный Олимпийский комитет включил смешанные командные соревнования по дзюдо в программу летних Олимпийских игр в Токио-2020.
Дебют состязаний данного формата состоялся на юношеском первенстве мира по дзюдо в Чили в августе 2017 года, а затем был опробован и на сентябрьском чемпионате мира среди взрослых в Венгрии. Российская сборная до 18 лет с блеском выиграла первый в истории командный трофей в столице латиноамериканского государства.
В этом году состязания взрослого чемпионата Европы «стенка на стенку» впервые будут проведены отдельно от личных.
Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердили 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России. Столь высокое представительство — рекордный показатель для командного чемпионата Европы.
В Екатеринбурге турнир пройдет в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трёх мужчин (весовых категорий 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг) и трёх женщин (весовых категорий 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг).
В составе российской сборной выступят: призер чемпионата Европы-2018 Анастасия Конкина и медалист юниорского первенства мира-2014 Дарья Межецкая (обе — 57 кг), победитель турнира «Мастерс»-2015 Денис Ярцев и призер чемпионатов Европы и мира Муса Могушков (оба — 73 кг), четырехкратная чемпионка России Алена Прокопенко и медалист «Большого шлема»-2018 в Екатеринбурге Таисия Киреева (обе — 70 кг), чемпион Европы-2018, победитель «Большого шлема»-2018 в Дюссельдорфе Михаил Игольников и призер чемпионата Старого Света-2017 Хусен Халмурзаев (оба — 90 кг), медалист турниров «Большой шлем»-2014 в Токио и Абу-Даби Ксения Чибисова, вице-чемпионка Европы-2014 до 23 лет Александра Бабинцева или серебряный призер молодежного Евро-2016 Антонина Шмелева (трое — свыше 70 кг), чемпион мира-2015 среди юниоров, вице-чемпион Европы-2018 Тамерлан Башаев и чемпион мира-2013 до 21 года, серебряный призер «Гран-при»-2018 в Марокко Антон Кривобоков (оба — свыше 90 кг).